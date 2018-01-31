​«Яндекс» объединится с Uber в начале февраля

Сделка «Яндекс.Такси» и Uber должна быть закрыта в первой половине февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Яндекс».

По данным «Яндекса», на данный момент компании завершают подготовительный процесс.

Напомним, что ранее в июле 2017 года, «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. После закрытия сделки клиенты смогут пользоваться обоими приложениями («Яндекс.Такси» и Uber), при этом у компаний будет единая база водителей и автомобилей.