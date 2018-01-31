​В СурГПУ пройдет второй фестиваль студенческих СМИ «Инфобум»

С 7 по 28-е февраля в Сургутском государственном педагогическом университете пройдет Второй фестиваль студенческих СМИ «Инфобум».

В мероприятии примут участие представители студенческого пресс-центра, ведущие вузовских групп в соцсетях, фотографы, дизайнеры, студенты направления «журналистика».

Во время фестиваля приглашённые эксперты в области журналистки, рекламы и дизайна проведут ряд мастер-классов. Также в плане – проведение круглого стола на тему «Актуальные проблемы медиа-пространства вуза».

Интересно, что темой заочного этапа в номинациях «Печатная журналистика» и «Телевизионная журналистика» станет «Если бы я был Президентом», которая совпадает с темой всероссийского молодёжного конкурса, который запустили в преддверии выборов Президента России 18 марта.

Лучшие «президентские» предложения студентов СурГПУ будут направлены на всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом».