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​В СурГПУ пройдет второй фестиваль студенческих СМИ «Инфобум»

С 7 по 28-е февраля в Сургутском государственном педагогическом университете пройдет Второй фестиваль студенческих СМИ «Инфобум».

В мероприятии примут участие представители студенческого пресс-центра, ведущие вузовских групп в соцсетях, фотографы, дизайнеры, студенты направления «журналистика».

Во время фестиваля приглашённые эксперты в области журналистки, рекламы и дизайна проведут ряд мастер-классов. Также в плане – проведение круглого стола на тему «Актуальные проблемы медиа-пространства вуза».

Интересно, что темой заочного этапа в номинациях «Печатная журналистика» и «Телевизионная журналистика» станет «Если бы я был Президентом», которая совпадает с темой всероссийского молодёжного конкурса, который запустили в преддверии выборов Президента России 18 марта.

Лучшие «президентские» предложения студентов СурГПУ будут направлены на всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом».


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Сегодня в 14:54, просмотров: 137, комментариев: 0


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