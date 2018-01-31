В Сургуте будут судить полицейского, который избил подозреваемого в отделении

Сургутская прокуратура утвердила обвинения по уголовному делу в отношении помощника участкового уполномоченного отдела полиции №2 УМВД России по г.Сургуту. Его обвиняют в превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и с причинением тяжких последствий.

В 2017 году в отдел полиции был доставлен местный житель. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулигаство. Мужчина отказался подписывать документ, после чего сотрудник полиции, превышая свои должностные полномочия, нанес ему многочисленные удары руками по различным частям тела.

В результате здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения.