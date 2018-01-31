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​Эксперт БКС Премьер: о валюте и акциях в 2017-2018 гг.

Директор Сургутского филиала БКС Премьер Виталий Раужин ответил на несколько вопросов о валюте и акциях в 2017-2018 гг.

- Виталий, какие валюты и акции оказались самыми доходными в 2017 году? Легко ли было предугадать их рост?

- В абсолютных значениях лидером мирового валютного рынка в 2017 стал мозамбикский метикал, показавший рост в 21%. Далее идут чешская крона и польский злотый, подросшие на 18%. В целом, за 2017 год наиболее выгодными стали валюты развивающихся рынков. Например, российский рубль укрепился по отношению к доллару по результатам года примерно на 4-5%. Хотя при этом долларовый индекс РТС остался в конце года на тех же уровнях, что и в начале (1150 пунктов). Рублевый ММВБ даже снизился (2100 против 2250 в начале года). Фаворитом российского рынка стали такие компании, как Сбербанк, ГМК Норильский никель, ММК, НЛМК. Большинство инвестиционных домов делали ставку на эти компании еще в начале 2017 года и рекомендовали их к покупке. В результате стратегия оправдала ожидания.

На глобальных рынках максимальную динамику показали акции сектора IT и банков. В целом "эталонный" S&P 500 вырос более чем на 20%.

- Как бы вы советовали диверсифицировать сбережения относительно валют, чтобы по максимуму избежать рисков в 2018 году? В какой валюте было бы наиболее выгодно хранить деньги, по вашей оценке, и почему?

- Учитывая укрепление российского рубля в 2017 году, начинающийся 2018 год может стать годом более выгодным для российского инвестора в иностранной валюте. В классическом понимании это доллар США. Глобальный рынок все больше притягивает и интересует широкие массы российских инвесторов. Мы рекомендуем как минимум половину своих сбережений держать в валютных инвестициях. И тем, кто еще не осуществляет такую стратегию, рекомендуем воспользоваться текущим уровнем валютного курса для конвертации рублей в доллары.

- Ценные бумаги компаний из каких отраслей, по вашему мнению, имеют больше всего шансов на рост в этом году и почему? Как можно примерно спрогнозировать рост по каждой названной отрасли в процентах?

- Акции – наиболее перспективный класс активов на ближайшее время, а США – наиболее перспективный рынок для инвестирования. Индекс S&P 500 вырос на 22% - результат, который не достижим для других классов активов. Учитывая большой рост, мы далеки от того, чтобы называть акции «очевидно дешевыми» или «очевидно дорогими». Премия за риск на рынке акций все ещё высока. В последние годы доходы корпораций стали более устойчивыми и предсказуемыми. Мы считаем, что это не особенность цикла, а долгосрочное явление. Чем устойчивей бизнес, тем выше мультипликаторы. В связи с этим будем отдавать предпочтение покупке акций на глобальных рынках. Мы предполагаем делать акцент на выбор отдельных бумаг:

  1. Прежде всего это более агрессивные сектора: IT, biotechnology, consumer discretionary.
  2. Финансовый сектор.
  3. Акции второго эшелона, которые и так немного отстали от S&P 500 в прошлом году.
  • 1)Какие еще активы, помимо ценных бумаг, по вашей оценке, являются хорошей идеей для инвестиций в 2018-ом и почему?

- Как альтернатива акциям могут быть рассмотрены инвестиции в металлы. Мы предполагаем нейтральную динамику золота в следующем году и ожидаем среднюю цену на металл на уровне 1300 долл. за унцию в 2018 году. По нашему мнению, цена на палладий и платину вырастет до $1150 и $950 за унцию соответственно в ближайшие 12 месяцев. Но самыми перспективными все же останутся рынки акций.

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Сегодня в 14:14, просмотров: 154, комментариев: 0


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