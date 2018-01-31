Минимальный взнос на капремонт в Югре не повышался ни разу

В результате исследования, проведенного ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, стало ясно, что 85 субъектов РФ определились с размером взноса на ближайший год.

Югра вошла в число регионов, в которых было принято решение не поднимать размер минимального взноса на капремонт.

Стоит отметить, что в Югре размер взноса с начала действия программы не повышался ни разу. Плата 2014 года установлена на уровне от 8,55 руб. за кв. м. до 13,85 руб. за кв. м., в зависимости от типа дома – панельный, деревянный, с лифтом и т.д.