​В Сургуте появился портал, призванный поддержать диалог между представителями власти и населением

В Сургуте начал свою работу портал «Твой Сургут». Он создан для поддержки открытого диалога между представителями местной власти и населением.

«Мы обещали в прошлом году, что запустим еще один портал в работу. Это очередной портал в семье, так называемых, систем электронной демократии. Они существуют уже не первый год, и не только в Сургуте. Кстати, и в Сургуте это далеко не первое появление подобной системы. Но мы надеемся, что «Твой Сургут» найдет свой отклик у горожан. Приживется и войдет в практику, как опыт конструктивного взаимодействия сургутян и органов местного самоуправления», – подчеркнул глава города Вадим Шувалов.

Создатели утверждают, что сайт прост в использовании. Обращения сургутян группируются по тематическим направлениям: «Авто: парковки и брошенный транспорт», «Городское хозяйство», «Дороги», «Мусор», «Снег», «Транспорт», «Образование и детские сады», «Культура» и другие.

Один из кураторов проекта, советник Главы города Николай Павлов, заявил, что на рассмотрение заявки будет уходить не более 15 календарных дней.

Регистрация пользователей на портале «Твой Сургут» открыта в полной и мобильной версии по адресам: http://tvoysurgut.ru/, http://tvoisurgut.ru/, http://твойсургут.рф/