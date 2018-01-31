​Цена на биткойн опустилась ниже $10 000

Согласно данным торговых площадок, цена на биткойны опустилась ниже $10 000, сообщают «Ведомости».

На бирже Сoinmarketcap стоимость биткойна за стуки упала более чем на 11 процентов до $9777. По данным Coindesk биткойн потерял 12 процентов стоимости.

Напомним, что в декабре цена самой популярной в мире криптовалюты достигла исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000.