​Цена на биткойн опустилась ниже $10 000

Согласно данным торговых площадок, цена на биткойны опустилась ниже $10 000, сообщают «Ведомости».
На бирже Сoinmarketcap стоимость биткойна за стуки упала более чем на 11 процентов до $9777. По данным Coindesk биткойн потерял 12 процентов стоимости.
Напомним, что в декабре цена самой популярной в мире криптовалюты достигла исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000.
Какой он — женский баскетбол в Сургуте? // Спортсменка Анастасия Новоселова и тренер Светлана Алькова, 1 февраля в 11.00