Губернатор Ямала рассказал о сроках строительства моста через Обь

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал, когда начнется строительство моста через Обь в ЯНАО, сообщает «РБК Тюмень».
«Этим летом часть строительных бригад с крымского моста будут переброшены на территорию Ямала. Планы серьезные», — рассказал глава ЯНАО.
Однако Кобылкин не уточнил, кто может стать подрядчиком масштабной стройки.
Напомним, что регион инвестирует в строительство моста чрез Обь 8,2 млрд рублей. Кроме этого правительство Ямала рассчитывает на получение федерального гранта в размере до 10 млрд рублей.
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