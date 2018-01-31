Губернатор Ямала рассказал о сроках строительства моста через Обь

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал, когда начнется строительство моста через Обь в ЯНАО, сообщает «РБК Тюмень».

«Этим летом часть строительных бригад с крымского моста будут переброшены на территорию Ямала. Планы серьезные», — рассказал глава ЯНАО.

Однако Кобылкин не уточнил, кто может стать подрядчиком масштабной стройки.

Напомним, что регион инвестирует в строительство моста чрез Обь 8,2 млрд рублей. Кроме этого правительство Ямала рассчитывает на получение федерального гранта в размере до 10 млрд рублей.