​Тюменка, чья двухлетняя дочь умерла от ВИЧ, на свободе и снова беременна

Накануне, 30 января, был вынесен приговор по громкому уголовному делу. ВИЧ-диссидентке, которая отказывалась лечить свою маленькую дочь, назначили полгода ограничения свободы, сообщает «72.ru».

Женщину из Тюмени, чей ребенок умер на последней стадии заболевания, признали виновной в причинении смерти по неосторожности. В прокуратуре она рассказала, что она снова беременна, у неё есть маленький ребенок. Однако после трагедии она согласилась принимать терапию от инфекции.

«ВИЧ-инфицированная тюменка в июне 2014 года родила дочь. Женщина отказалась от обследования малышки на опасную инфекцию. Не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения дочки, полагая, что ВИЧ-инфекция не существует. Вопреки рекомендациям врачей кормила грудью, увеличивая риск заражения ребенка», – напомнили в прокуратуре.

Во время судебных разбирательств Тюменка признала свою вину и начала принимать лекарственные препараты. При оглашении приговора учли беременность женщины и наличие у нее еще одной маленькой дочери. В прокуратуре объяснили: «ограничение свободы — это единственно возможное наказание, которое по закону могли назначить в этом случае».