Аэропорт Сургута готовится к 95-летию гражданской авиации России

Аэровокзальный комплекс встретит гостей праздничным оформлением, сладкими подарки и приятными сюрпризами. В зале вылета аэровокзала будет организована тематическая фотозона, где каждый сможет сделать фотографию на память, сообщает пресс-служба аэропорта.

К 95-летию гражданской авиации России аэропорт Сургута подготовил особый подарок пассажирам и гостям аэропорта. 8 февраля, накануне профессионального праздника авиаторов, на пилоне и на втором этаже здания аэровокзала пройдет торжественное открытие выставки «Легенды отечественной авиации». В рамках экспозиции будут представлены архивные материалы, работы профессиональных фотографов, а также простых любителей авиационной фотографии. Все посетители выставки смогут поближе познакомиться с яркой биографией известных пилотов, авиаконструкторов, специалистов гражданской авиации, воздушными судами, узнать об их истории и судьбе.

Помимо авиационной выставки, в преддверии профессионального праздника авиаторов аэропорт Сургута объявляет конкурс на лучшее оригинальное поздравление. Чтобы принять в нем участие, нужно подготовить видео или фото, связанное с авиацией и авиапутешествиями, опубликовать свою работу на личной странице в одной из социальных сетей. Все оригинальные видео и фотографии будут опубликованы и примут участие в выставке в здании аэровокзала, авторы получат ценные призы.