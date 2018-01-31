Аэропорт Сургута готовится к 95-летию гражданской авиации России

Аэровокзальный комплекс встретит гостей праздничным оформлением, сладкими подарки и приятными сюрпризами. В зале вылета аэровокзала будет организована тематическая фотозона, где каждый сможет сделать фотографию на память, сообщает пресс-служба аэропорта.
К
95-летию гражданской авиации России аэропорт Сургута подготовил особый подарок
пассажирам и гостям аэропорта. 8 февраля, накануне профессионального праздника
авиаторов, на пилоне и на втором этаже здания аэровокзала пройдет торжественное открытие выставки «Легенды отечественной авиации». В
рамках экспозиции будут представлены архивные материалы, работы
профессиональных фотографов, а также простых любителей авиационной фотографии.
Все посетители выставки смогут поближе познакомиться с яркой биографией известных
пилотов, авиаконструкторов, специалистов гражданской авиации, воздушными
судами, узнать об их истории и судьбе.
Помимо
авиационной выставки, в преддверии профессионального праздника авиаторов
аэропорт Сургута объявляет конкурс на лучшее оригинальное поздравление. Чтобы
принять в нем участие, нужно подготовить видео или фото, связанное с авиацией и
авиапутешествиями, опубликовать свою работу на личной странице в одной из
социальных сетей. Все оригинальные
видео и фотографии будут опубликованы и примут участие в выставке в здании
аэровокзала, авторы получат ценные призы.
Какой он — женский баскетбол в Сургуте? // Спортсменка Анастасия Новоселова и тренер Светлана Алькова, 1 февраля в 11.00