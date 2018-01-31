Путин назвал сверхзадачу для себя и всей России

Владимир Путин, баллотирующийся на четвертый президентский срок, заявил, что в ближайшее шесть лет необходимо обеспечить «такой рывок в развитии страны, придать такую динамику», чтобы «Россия продолжала идти вперед, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства», сообщают «Ведомости».

По словам Путина, так он видит свою сверхзадачу и как действующего президента, и как кандидата в президенты. Эта сверхзадача стоит и перед всем народом России, отмечает Путин.

Рывок планируется в здравоохранении, образовании, науке, высоких технологиях и инфраструктуре. «Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, технологий, робототехники, без генетики, биологии нам просто невозможно будет сохраниться», – добавил он.