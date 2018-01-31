Югорчане смогут выбрать, на каком участке им будет удобней голосовать

Югорчане смогут выбрать избирательный участок, на который им будет удобнее прийти в день голосования, сообщает «Ugra-tv».

Соответствующие заявления можно будет написать только один раз. Сделать это можно на 24 участках по всей Югре, адреса которых отображены на сайте Центризбиркома, а также на портале Госуслуг. В заявлении будет необходимо указать место своего пребывания во время проведения президентских выборов.

«Когда определяетесь, какой участок вы берете, то сообщаете об этом оператору. Он сам за вас составляет заявление. Вам остается его только подписать. Вы получаете отрывную часть, чтобы вы не забыли. Она ничего не даёт, ни голосования, ничего, это напоминание о том, к какому участку вы прикрепились», - заявил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.