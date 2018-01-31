Центризбирком завершает прием подписных листов, собраннных в поддержку кандидатов

Сегодня Центризбирком завершит прием подписных листов, собранных в поддержку кандидатов на должность президента России, сообщает «1tv».
Документы должны предоставить восемь кандидатов, учитывая, что четверо уже сделали это ранее. Все листы будут пересчитаны и выборочно перепроверены. Для этого будут задействованы почерковеды и специальное оборудование.
В случае если у кандидата отбракуют 5 процентов подписей, ему откажут в регистрации.
К 10 февраля определится окончательный список участников гонки.
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