Поликлиника №4 Сургута предлагает горожанам провериться на онкологию

С 01 по 28 февраля во всех подразделениях БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» пройдет месячник «Мы можем. Я могу!», посвященный профилактике онкологических заболеваний.

В рамках месячника в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №4» и ее подразделениях пройдут следующие мероприятия:

- скрининговое обследование для взрослых, включающее флюорографию, маммографию (для женщин с 39 лет 1 раз в 2 года), осмотр фельдшера (акушерки) со взятием и исследованием цитологического мазка с шейки матки (у женщин), определение ПСА (у мужчин старше 40 лет), исследование кала на скрытую кровь. При себе иметь паспорт, действующий страховой полис.

Обращаться: в поликлинику для взрослых «Нефтяник» по адресу: ул. И. Киртбая, д. 12, каб. №№ 456, 457, понедельник – пятница с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до12:00; в поликлинику поселка Юность по адресу: ул. Саянская, д. 15/1, каб. № 314 понедельник – пятница, с 08:00 до 18:00.

А 17 февраля в женской консультации пройдет акция «День кольпоскопии». Для участия в мероприятии необходимо с 12.02.2018 по 17.02.2018 позвонить по телефону 94-33-28(29) в регистратуру женской консультации и сообщить о желании принять участие в акции.