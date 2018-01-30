​19-летняя студентка из Перми стала «Мисс бикини мира»

19-летняя пермячка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира». Также Дарья вошла в топ-15 девушек, принявших участие в международном конкурсе «Мисс Туризм мира» в Малайзии.Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

Хотя этот конкурс стал для россиянки первым международным, она получила сразу несколько титулов: «Юная Краса России», Miss Diamond Star и «Мисс Жемчужина России».



Как отмечают уральские СМИ, Дарья получает образование в Пермском музыкальном колледже, увлекается пением, танцами.