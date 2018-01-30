​Путин признал случаи употребления допинга в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия дала повод для допингового скандала в стране, сообщает «Интерфакс».

«Во-первых, надо об этом сказать прямо, мы дали для этого повод, мы сами в этом виноваты. Все-таки случаи употребления допинга были. Я хочу, чтобы и эта аудитория это знала и вся страна знала», – заявил Путин. Он также подчеркнул, что таких случаев по всему миру много, «просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране».

По его словам Россия продолжает работу с международными спортивными организациями. «Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно. И мы будем это делать», – сказал Путин и подчеркнул недопустимость использования спорта в качестве поля битвы за политические интересы.

«Я хочу сказать, что нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы, но нужно ли нам работать с какими-то международными организациями? Конечно, нужно», – сказал он