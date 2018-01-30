​Путин шуточно обиделся из-за невключения в «кремлевский список»

Владимир Путин, комментируя вопрос, в котором отметил его отсутствие в «кремлевском списке», шуточно заявил, что ему обидно не попасть в список, сообщает «РБК».

При этом он отметил, что не видел ни списка, ни других документов, но коллеги проинформировали его о содержании. «За каждым из людей (попавших в список. — РБК) и структур стоят рядовые граждане страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас занесли в какой-то список», — подчеркнул Путин.

Он также назвал появление «кремлевского списка» недружественным актом, который наносит вред международным контактам. По его мнению, те, кто занимается внутренней политикой в США, в реальности атакуют Дональда Трампа и «окончательно разваливают российско-американские отношения».

«Мы ждали этого списка, готовы были предпринять ответные шаги. Но мы воздержимся пока. Однако мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на практике. Мы хотим развивать отношения с США. Уверен, люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения», — объяснил Путин.