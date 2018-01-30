​Сургутские полицейские задержали воров, дважды совершивших кражу кабеля

Сургутский бизнесмен сообщил в дежурную часть о том, что неизвестные проникли на территорию строящегося объекта и украли кабель на сумму более 40 тысяч рублей. Силовикам удалось задержать подозреваемых, которыми оказались двое мужчин 20-ти 41-го года.

Позже выяснилось, что подозреваемые были причастны к аналогичной краже. В начале месяца. Они проникнули на территорию полигона по улице Аэрофлотская и похитили кабель на сумму более 190 тысяч рублей.

Похищенное было изъято, а по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Теперь злоумышленникам грозит до пять лет лишения свободы.