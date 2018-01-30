​Сургутнефтегаз потерял часть капитализации, но остается в десятке самых дорогих компаний России

РИА «Новости» опубликовали рейтинг самых дорогих публичных компаний России, и в нем «наше всё» – Сургутнефтегаз – упал на два пункта, оказавшись на девятом месте с капитализацией почти $17,2 млрд. Главную компанию нашего города обошли конкуренты по сырьевому профилю – Татнефть ($17,9 млрд) и Газпром нефть ($20,1 млрд). Они показали рост в 18-19 процентов, в то время как Сургутнефтегаз просел на 5,5 процента.

Также в топ-10 самых дорогих компаний классические Газпром и Роснефть (по ($53,3 млрд), Лукойл ($35,5 млрд), НОВАТЭК ($29,5) и другие сырьевые гиганты – они, к слову, в десятке заняли семь мест, еще две – металлургические (Норникель и НЛМК), а вот открытие и своего рода сенсация – это первое место. Его с взрывным ростом капитализации на почти 38 процентов за год показал Сбербанк. Кажется, впервые в истории топ самых дорогих компаний России возглавил кто-то, не добывающий нефть и газ. Сейчас главный госбанк страны стоит $84,3 млрд – на треть больше, чем Газпром и Роснефть.