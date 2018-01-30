​Галерея современного искусства «Стерх» приглашает на выставку «Ритмы» Натальи и Сергея Лозовых

В галерее современного искусства «Стерх» с 9 по 25 февраля пройдёт выставка «Ритмы» Натальи и Сергея Лозовых. Художники, дизайнеры, преподаватели кафедры социально-художественного образования СурГПУ представят около 40 работ – каллиграфия, леттеринг («рисование буквами»), графика.
Лозовые занимаются графическим дизайном, книжной иллюстрацией, станковой графикой, являются активными участниками выставочных проектов в округе, России, Польше, Черногории, стали лауреатами международных конкурсов и фестивалей современного искусства («Шар в искусстве, архитектуре и жизни», «Графический дизайн - XXI век»).
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