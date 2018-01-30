​Utair внедрил современную программу для планирования экипажей

Авиакомпания Utair стал первой российской авиакомпанией, которая внедрила программу планирования экипажей Jeppesen Crew Pairing и программу снижения рисков во время планирования экипажей Boeing Alertness Model.

По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, она позволит лучше планировать экипажи и исключать случайные простои из плана полетов. «Так Utair наращивает число маршрутов и пассажиропоток. Кроме того, технологии помогут авиакомпании сэкономить до 10% ресурсов», – отметил Пермяков.

Jeppesen Crew Pairing и Boeing Alertness Model составляют оптимальный график работы летчиков и бортпроводников. Программы учитывают правила труда и отдыха, стоимость размещения в гостиницах, перелет экипажей пассажирами к месту работы, усталость сотрудников и их пожелания.