​ФАС не видит предпосылок роста цен на бензин

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин рассказал «Интерфаксу», что ФАС не видит предпосылок для увеличения розничных цен на бензин.

По мнению Махонина, рост себя исчерпал. Период низкой маржинальности АЗС в прошлом году затянулся, как следствие наблюдалось постоянное увеличение цен на заправках, сказал он.

«Теперь, когда цена в опте и мелком опте снижается, АЗС начинают закрывать убытки. ФАС понимает, что для полного покрытия убытков и выхода на нормальную рентабельность сетям АЗС понадобится несколько месяцев», – уточнил Махонин.

Махонин заявляет, что сейчас топливный рынок России стабилен: «Мы считаем, что топливный рынок отыграл рост акцизов 2018 года еще в конце прошлого года. Новых условий к дальнейшему росту розничных цен нет».