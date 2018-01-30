​В Сургутском краеведческом музее прошел вечер памяти ветерана Великой Отечественной войны Ларисы Золотухиной

В рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества» в Сургуте прошел вечер памяти ветерана Великой Отечественной войны Ларисы Золотухиной, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Администрации города Сургута.

Близкие люди, коллеги, ученики собрались в Сургутском краеведческом музее, чтобы поделиться светлыми воспоминаниями о совместной работе, опыте сотрудничества и радости дружбы с Ларисой Ивановной.

Лариса Золотухина не понаслышке знала о тяготах и трудностях военного времени: в 1943 году в 19 лет добровольно ушла на фронт. За отвагу, храбрость в боях Великой Отечественной войны и трудовые успехи Лариса Ивановна была удостоена многих государственных наград, в том числе орденов «Красная звезда», «Отечественная война II степени», медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «Ветеран труда».

Стоит отметить, что имя Ларисы Золотухиной занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Она Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, была награждена знаком «За заслуги перед городом Сургутом».