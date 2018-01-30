​«Балочный вопрос» в Сургутском районе решится грядущим летом

Так процедуру по завершению ликвидации балочного фонда видят в администрации Сургутского района. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений администрации района Вячеслав Шагин. - Реализация муниципальной программы «Ликвидация приспособленных для проживания строений» была начата в 2016 году. В течение двух лет на расселение людей из балков из местного бюджета выделялось 18 и 13 млн рублей. Такое финансирование позволило бы полностью закрыть вопрос только через 12 лет. Кардинально ситуация изменилась летом прошлого года, когда из окружного бюджета по программе «Сотрудничество» Сургутскому району дополнительно было выделено свыше 400 млн рублей. По итогам работы субсидии на общую сумму в 350 млн рублей получили 124 семьи», - отметил Вячеслав Шагин.

Например, балочники Белого Яра не захотели менять место жительства и стали соинвесторами возведения многоквартирного дома в родном поселке, вступив в долевое строительство. Условиями муниципальной программы такое использование субсидий допускается наравне с договорами купли-продажи. Всего правом получения субсидии на улучшение жилищных условий воспользовались 124 семьи.

Некоторые семьи от финансовой поддержки и вовсе отказались. Они решили оформить право собственности на земельные участки и узаконить балки. Положительное решение суда на руках уже у 44 семей, еще 20 обращений рассматриваются.

В суд пришлось обратиться и администрации Сургутского района. «Мы были вынуждены прибегнуть к крайним мерам, так как многие семьи не приняли для себя никакого решения. Уже поданы заявления в отношении 39 семей», - подытожил Вячеслав Шагин.