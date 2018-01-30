​«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» поделили трансляцию Олимпиады

«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» пришли к договоренности о распределении олимпийских трансляций из южнокорейского Пхенчхана, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в компаниях.

«Матч ТВ» будет транслировать церемонию открытия, которая начнется 9 февраля в 14.00 по московскому времени, об этом ранее сообщила генпродюсер канала Тина Канделаки. Гендиректор «России 1» Антон Златопольский подтвердил, что 17 февраля канал покажет хоккейный матч между Россией и США,а также первую гонку по биатлону. Кадры, на которых российская сборная сможет пройти под российским флагом – при закрытии Олимпиады 25 февраля, покажет «Первый канал». Также он осуществит показ финала по хоккею.

Права на показ Олимпиады ранее приобрело агентство «Телеспорт». Стоимость прав для телеканалов составит «несколько миллионов долларов», уточнил собеседник на одном из них.