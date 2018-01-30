Руслан Проводников поздравил победителей Первенства округа по боксу среди подростков

В столице Югры завершилось Первенство округа по боксу среди юношей 13-14 лет в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа «Спортивные таланты Югры» в 2018 году. Соревнования проходили в спортивном зале стадиона «Югра-Атлетикс», сообщает АУ ЮграМегаСпорт. В течение четырех соревновательных дней 111 спортсменов из 17 муниципальных образований Югры — Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нижневартовска, Нягани, Радужного, Лангепаса, Мегиона, Сургута, Когалыма, Покачей, Нефтеюганска, Нижневартовского, Нефтеюганского, Кондинского, Советского, Ханты-Мансийского и Октябрьского районов — выявляли сильнейших в 20 весовых категориях.
«Три спортсмена завоевали места в сборной Югры по боксу с попаданием на первенство УрФО, которое уже в феврале пройдет в Нягани, — рассказал тренер секции Ринат Байчурин. — Всего в секции занимается около 80 ребят в возрасте от 7 до 18 лет».
Повесил медали на грудь чемпионов боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO (2013—2014), «Сибирский Рокки» Руслан Проводников. Казалось, с приходом в зал чемпиона все внимание присутствующих переместилось с ринга на гостя соревнований. Ребята долго не отпускали Проводникова, фотографировались с ним, брали автографы и задавали вопросы.
А победителями турнира стали:
38,5А кг — Расул Абдусаламов (Мегион)
38,5Б — Никита Кузнецов (Ханты-Мансийск)
40А кг — Бейдулах Азимов (Октябрьский район)
40Б кг — Рустам Каранаев (Ханты-Мансийск)
41, 5 кг — Антон Повняк (Октябрьский район)
43 кг — Абдулвагап Рурахмаев (Когалым)
44,5 кг — Суджаддин Байрамов (Когалым)
46 кг — Тимур Бакиев (Нижневартовск)
48 кг — Глеб Батманов (Советский район)
50 кг — Николай Лукьяненко (Мегион)
52 кг — Денис Карамов (Кондинский район)
54 кг — Григорий Зубик (Нефтеюганск)
56 кг — Салимгерей Качалаев (Ханты-Мансийск)
59 кг — Александр Князев (Мегион)
62 кг — Ильнар Исаков (Пыть-Ях)
65 кг — Азизбек Умаркулов (Ханты-Мансийск)
68 кг — Аким Кочкин (Нефтеюганский район)
72 кг — Александр Богатов (Нефтеюганский район)
76 кг — Тимур Юлдашев (Нижневартовский район)
80 кг — Данил Бай (Нижневартовск)
90 кг — Тимур Макеров (Советский район)
105 кг — Даниил Азеев (Сургут)
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