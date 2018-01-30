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Руслан Проводников поздравил победителей Первенства округа по боксу среди подростков

В столице Югры завершилось Первенство округа по боксу среди юношей 13-14 лет в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа «Спортивные таланты Югры» в 2018 году. Соревнования проходили в спортивном зале стадиона «Югра-Атлетикс», сообщает АУ ЮграМегаСпорт. В течение четырех соревновательных дней 111 спортсменов из 17 муниципальных образований Югры — Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нижневартовска, Нягани, Радужного, Лангепаса, Мегиона, Сургута, Когалыма, Покачей, Нефтеюганска, Нижневартовского, Нефтеюганского, Кондинского, Советского, Ханты-Мансийского и Октябрьского районов — выявляли сильнейших в 20 весовых категориях.

«Три спортсмена завоевали места в сборной Югры по боксу с попаданием на первенство УрФО, которое уже в феврале пройдет в Нягани, — рассказал тренер секции Ринат Байчурин. — Всего в секции занимается около 80 ребят в возрасте от 7 до 18 лет».

Повесил медали на грудь чемпионов боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO (2013—2014), «Сибирский Рокки» Руслан Проводников. Казалось, с приходом в зал чемпиона все внимание присутствующих переместилось с ринга на гостя соревнований. Ребята долго не отпускали Проводникова, фотографировались с ним, брали автографы и задавали вопросы.

А победителями турнира стали:

38,5А кг — Расул Абдусаламов (Мегион)

38,5Б — Никита Кузнецов (Ханты-Мансийск)

40А кг — Бейдулах Азимов (Октябрьский район)

40Б кг — Рустам Каранаев (Ханты-Мансийск)

41, 5 кг — Антон Повняк (Октябрьский район)

43 кг — Абдулвагап Рурахмаев (Когалым)

44,5 кг — Суджаддин Байрамов (Когалым)

46 кг — Тимур Бакиев (Нижневартовск)

48 кг — Глеб Батманов (Советский район)

50 кг — Николай Лукьяненко (Мегион)

52 кг — Денис Карамов (Кондинский район)

54 кг — Григорий Зубик (Нефтеюганск)

56 кг — Салимгерей Качалаев (Ханты-Мансийск)

59 кг — Александр Князев (Мегион)

62 кг — Ильнар Исаков (Пыть-Ях)

65 кг — Азизбек Умаркулов (Ханты-Мансийск)

68 кг — Аким Кочкин (Нефтеюганский район)

72 кг — Александр Богатов (Нефтеюганский район)

76 кг — Тимур Юлдашев (Нижневартовский район)

80 кг — Данил Бай (Нижневартовск)

90 кг — Тимур Макеров (Советский район)

105 кг — Даниил Азеев (Сургут)


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Сегодня в 12:25, просмотров: 185, комментариев: 0


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