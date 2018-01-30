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Полный перечень имен попавших в «кремлевский доклад» // СПИСОК

Администрация президента

1. Руководитель администрации президента Антон Вайно

2. Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов

3. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко

4. Замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов

5. Замруководителя администрации президента Владимир Островенко

6. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

7. Руководитель протокола президента Владислав Китаев

8. Помощник президента Андрей Белоусов

9. Помощник президента Лариса Брысева

10. Помощник президента Владислав Сурков

11. Помощник президента Игорь Левитин

12. Помощник президента Владимир Кожин

13. Помощник президента Юрий Ушаков

14. Помощник президента Андрей Фурсенко

15. Помощник президента Николай Цуканов

16. Помощник президента Константин Чуйченко

17. Помощник президента Евгений Школов

18. Помощник президента Игорь Щеголев

19. Советник президента Александр Бедрицкий

20. Советник президента Сергей Глазьев

21. Советник президента Сергей Григоров

22. Советник президента Герман Клименко

23. Советник президента Антон Кобяков

24. Советник президента Александра Левицкая

25. Советник президента Владимир Толстой

26. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов

27. Советник президента Вениамин Яковлев

28. Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев

29. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх

30. Полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов

31. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

32. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов

33. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

34. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов

35. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев

36. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев

37. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

38. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

39. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов

40. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских

41. Начальник управления администрации президента по внешней политике Александр Манжосин

42. Начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов

43. Начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун

Правительство

44. Премьер-министр Дмитрий Медведев

45. Первый вице-премьер Игорь Шувалов

46. Руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

47. Зампредседателя правительства Александр Хлопонин

48. Зампредседателя правительства Виталий Мутко

49. Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович

50. Зампредседателя правительства Ольга Голодец

51. Зампредседателя правительства Дмитрий Козак

52. Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин

53. Министр Открытого правительства Михаил Абызов

54. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев

55. Руководитель МЧС Владимир Пучков

56. Министр связи Николай Никифоров

57. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

58. Министр культуры Владимир Мединский

59. Министр обороны Сергей Шойгу

60. Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин

61. Министр образования Ольга Васильева

62. Министр энергетики Александр Новак

63. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

64. Министр финансов Антон Силуанов

65. Министр иностранных дел Сергей Лавров

66. Руководитель Минздрава Вероника Скворцова

67. Руководитель Минпромторга Денис Мантуров

68. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

69. Министр юстиции Александр Коновалов

70. Министр труда Максим Топилин

71. Руководитель Минприроды Сергей Донской

72. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

73. Министр спорта Павел Колобков

74. Министр транспорта Максим Соколов

Другие высокопоставленные политические деятели

75. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

76. Директор СВР Сергей Нарышкин

77. Спикер Госдумы Вячеслав Володин

78. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

79. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

80. Руководитель ФТС Владимир Булавин

81. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов

82. Руководитель ГРУ Игорь Колобов

83. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев

84. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

85. Мэр Москвы Сергей Собянин

86. Генпрокурор Юрий Чайка

87. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин

88. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов

89. Директор ФСО Дмитрий Кочнев

90. Директор ФСБ Алдександр Бортников

91. Руководитель Росархива Андрей Артизов

92. Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

93. Начальник главного управления специальных программ президента Александр Линец

94. Управляющий делами президента Александр Колпаков

95. Директор государственной фельдъегерской службы Валерий Тихонов

96. Предправления «Газпрома Алексей Миллер

97. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин

98. Президент Сбербанка Герман Греф

99. Гендиректор «РЖД» Олег Белозеров

100. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин

101. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов

102. Бывший гендиректор «Россетей» Олег Бударгин

103. Председатель gравления «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук

104. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев

105. председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев

106. Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов

107. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов

108. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев

109. Президент «Башнефти» Андрей Шишкин

110. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

111. Предправления — гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов

112. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков

113. Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов

114. Главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков

«Список олигархов»

1. Александр Абрамов

2. Роман Абрамович

3. Араз Агаларов

4. Фархад Ахмедов

5. Вагит Алекперов

6. Игорь Алтушкин

7. Алексей Ананьев

8. Дмитрий Ананьев

9. Василий Анисимов

10. Роман Авдеев

11. Петр Авен

12. Елена Батурина

13. Алексей Богачев

14. Владимир Богданов

15. Леонид Богуславский

16. Андрей Бокарев

17. Олег Бойко

18. Николай Буйнов

19. Олег Дерипаска

20. Александр Джапаридзе

21. Леонид Федун

22. Глеб Фетисов

23. Михаил Фридман

24. Александр Фролов

25. Филарет Гальчев

26. Сергей Галицкий

27. Валентин Гапонцев

28. Сергей Гордеев

29. Андрей Гурьев

30. Юрий Гущин

31. Михаил Гуцериев

32. Саит-Салам Гуцериев

33. Зарах Илиев

34. Дмитрий Каменщик

35. Вячеслав Кантор

36. Самвел Карапетян

37. Евгений Касперский

38. Сергей Кациев

39. Сулейман Керимов

40. Игорь Кесаев

41. Данил Хачатуров

42. Герман Хан

43. Виктор Харитонин

44. Александр Клячин

45. Петр Кондрашов

46. Андрей Косогов

47. Юрий Ковальчук

48. Андрей Козицын

49. Алексей Кузьмичев

50. Лев Кветной

51. Владимир Лисин

52. Анатолий Ломакин

53. Зиявудин Магомедов

54. Игорь Макаров

55. Искандер Махмудов

56. Александр Мамут

57. Андрей Мельниченко

58. Леонид Михельсон

59. Юрий Мильнер

60. Борис Минц

61. Андрей Молчанов

62. Алексей Мордашов

63. Вадим Мошкович

64. Александр Несис

65. Год Нисанов

66. Александр Пономаренко

67. Сергей Попов

68. Владимир Потанин

69. Михаил Прохоров

70. Дмитрий Пумпянский

71. Мегдет Рахимкулов

72. Андрей Раппопорт

73. Виктор Рашников

74. Аркадий Ротенберг

75. Борис Ротенберг

76. Дмитрий Рыболовлев

77. Айрат Шаймиев

78. Радик Шаймиев

79. Кирилл Шамалов

80. Юрий Шефлер

81. Альберт Шигабутдинов

82. Микаил Шишханов

83. Леонид Симановский

84. Андрей Скоч

85. Александр Скоробогатько

86. Рустем Сультеев

87. Александр Светаков

88. Геннадий Тимченко

89. Олег Тиньков

90. Роман Троценко

91. Алишер Усманов

92. Виктор Вексельберг

93. Аркадий Волож

94. Вадим Якунин

95. Владимир Евтушенков

96. Бизнесмен Гавриил Юшваев


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Сегодня в 12:31, просмотров: 311, комментариев: 9


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 13:39
Но где же миллиарды Путина? Без мильардов несчитово.
крокодил
не нравится
Сегодня в 14:06
Путина В.В. забыли включить.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:48
Вот ведь как получается.
Уже сто лет власть русский народ убивает, а США русский народ спасает.
После переворота семнадцатого большевики - голодомор, американцы - Гуверовская миссия.
Великая отечественная - ленд-лиз и тушенка. Опять спасли.
Застой - спасение диссидентов.
Перестройка - гуманитарная помощь и ноги Буша.
Наверно, еще куча примеров, если вспомнить.
Вот еще - наше ворье прижучат, у самих то толку нет видать. Только телевизор, из которого вышеупомянутые товарищи сеют ненависть.
Так что, если хорошо подумать, главный враг России не в СшП. А совсем таки недалеко. А вот как раз все и поименно.
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 16:11
О, кто-то опохмелился? Али словарик русского языка прислали?

>>А вот как раз все и поименно.<<
Касперский-то в чём провинился? Тоже голодомор организовал? Что за тупица...


Roks tanatos49
не нравится
Сегодня в 16:23
тарантас, это список для гааги..... а там в суде разберутся
tanatos49 Roks
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Сегодня в 16:26
Ну, тогда беги Roks, беги... А то границу перекроют и усё
Будешь потом норвегам байки рассказывать, как тебя притесняли и угнетали в проклятой Рашке.
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:43
Тарантас, а че ты тут-то спрашиваешь, при чем компьютерный вор Касперский? Мне вот ваще параллельно.
Только интересно, если это поименованным товарищам так приятно, гордо и почетно - че они так все возбуднулись?
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 16:56
>>Тарантас, а че ты тут-то спрашиваешь, при чем компьютерный вор Касперский? Мне вот ваще параллельно. <<
Мартышка, так это твои любимые американцы включили его в список. Так и ответьте "причём ту он". Или вы опять бухой?

>>Только интересно, если это поименованным товарищам так приятно, гордо и почетно - че они так все возбуднулись? <<
Сами придумали про "гордо и почётно", сами разоблачили "возбуднулись" Мартышкам прислали новую методичку? И они начали целовать задницу чужого дяди, который придёт и порядок наведут, а особо отличившихся и за ушком почешет.
Roks tanatos49
не нравится
Сегодня в 17:04
тарантас, а ты чо так возмущаешься? под номером 49.. есть Дворкович . нехай родственник твой

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