​В Сургуте пройдет международный научно-практический форум «Нефтяная столица»

В Сургутском государственном университете 8 и 9 февраля пройдет международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», сообщает администрация города.

Форум направлен на развитие прикладной науки в сфере нефтегазовой отрасли, консолидацию ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки, а также на развитие инновационного пространства, привлечение инвестиций и реализацию готовых проектов.

В программу форума включена Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов». Также на площадке состоится первая специализированная выставка инновационных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса «Инновации. Развитие - 2018».