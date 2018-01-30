Владимир Богданов вошел в «кремлевский список», опубликованный Минфином США

Министерство финансов США опубликовало «кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

В список вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Также в этот список вошел генеральный директор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их число вошли: Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Напомним, что на минувшей неделе структуры «Сургутнефтегаза» попали под санкции США.