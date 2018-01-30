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​Дума города Сургута опубликовала результаты опроса «Молодежь Сургута» // ИНФОГРАФИКА

61 процент сургутян, принявших участие в опросе по вопросам молодежных проблем в городе, заявляют, что часто или периодически сталкиваются на улицах Сургута в общественных зонах с вызывающим, хамским поведением подростков. В большей степени свидетелями подобных случаев становятся женщины - 79 процентов.

При этом 37 процентов опрошенных не готовы пройти мимо хамского поведения, они обязательно сделают замечание и потребуют вести себя соответствующе.

55 процентов опрошенных выбрали вариант: «когда как; трудно сказать; иногда приходится вмешиваться». В данном случае респонденты вмешиваются, когда не вмешаться не представляется возможным (когда непосредственно действия подростков направлены на него самого, членов его семьи и других).


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Сегодня в 11:03, просмотров: 116, комментариев: 1


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Комментарии:
Марик Иванов
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Сегодня в 11:52
о чем опрос? из опроса можно сказать только одно что дума города даже не имеет вектора молодежных проблем.

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