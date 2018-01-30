​Сургутская библиотека им. Пушкина пригашает на выставку Нефть и люди

Выставка посвящена людям, главным делом в жизни которых стали поиск и добыча нефти. Дело, в которые они верили, ради которого терпели лишения и рисковали не только своим благополучием, но, порой, и жизнью.

Представленные материалы рассказывают о первой экспедиции в Западную Сибирь под руководством инженера-геолога треста «Востокнефть» Виктора Григорьевича Васильева, которая состоялась в 1934 года, о геологах, буровиках, водителях, стоявших у истоков открытия целого комплекса месторождений нефти и газа. Тех самых месторождений, без эффективной разработки которых Сургут до сих пор мог бы остаться обычным сибирским селом. Именно с прибытия 13 сентября 1957 года в Сургут первого отряда геологов на поиски нефти под руководством Фармана Салманова состоялось второе рождение нашего города. Выставка познакомит с людьми, благодаря которым организовано одно из градообразующих предприятий города - ОАО «Сургутнефтегаз».

Особый интерес представляет один из разделов выставки, в котором представлены воспоминания геологов и нефтяников разных лет, и книги российских писателей. Произведения посвящены тому периоду в истории Югры, который совпал с эпохой нефтегазового освоения края, когда сложился образ суровых мужчин, закаленных ветрами, пропитанных запахом нефти, для которых работа – это подвиг, а подвиг – это работа.

Выставка работает с 22 января по 11 февраля 2018 года с 11 до 19 часов. Выходной – пятница.

Адрес: г. Сургут, ул. Республики, 78/1, Центральная городскаябиблиотека им А.С. Пушкина, выставочный зал