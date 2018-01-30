Жители Югры выберут наиболее значимые объекты для благоустройства рейтинговым голосованием, которое пройдёт в период с 16 по 23 марта 2018 год.

До этого с жителей региона соберут предложения, какие общественные территории они сами желают включить в программу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Рейтинговое голосование состоится в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лянторе, гп. Пойковском и пгт. Фёдоровском.

На реализацию программы в этом году выделено 398,1 миллионов рублей. Из них это средства из федерального бюджета – 107,4 миллионов, из окружного – 250,8 миллионов рублей и муниципального – порядка 40 миллионов рублей.