​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» первый в сезоне обыграл «Белогорье»

Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» одержал победу над многократным чемпионом России. Команде удалось обыграть «Белогорье» в гостях, нанеся им первое домашнее поражение в сезоне, сообщается на сайте клуба.
«Белогорье» оставило за собой первую партию, в последующих трех победу одержал «Газпром-Югра».
Сейчас сургутская команда отправляется в Нидерланды, где 31 января сыграет второй матч 1/8 финала Кубка Вызова против «Ориона».
Ближайшая домашняя игра запланирована на 5 февраля, в 22 туре российской суперлиги «Газпром-Югра» примет новосибирский «Локомотив».