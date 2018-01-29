​Потому и не укусят! Комаров можно отучить «кусаться»

Ученые из Вашингтона провели исследование и выяснили, что москиты могут научиться ассоциировать особый запах с неприятным механическим ударом. Работа опубликована в журнале Current Biology. Исследованию подверглись более 2700 надоедливых насекомых. Выяснилось, что они могут учиться кусать некоторых людей больше, чем других, особо пахнущих. «Насекомые могут связывать эти запахи с прошлыми неприятными взаимодействиями в течение как минимум 24 часов. Это может привести к созданию более эффективных инструментов борьбы с комарами», - заявил Джефф Риффел, один из авторов исследования. Теперь важно, чтобы никто не научил комаров кусаться еще больше...