​В магазинах Югры сбывали подделки «Nike», «Adidas», «Reebok»

Факты распространения поддельной одежды, обуви и аксессуаров известных торговых марок «Nike», «Adidas», «Reebok» и других установлены в Ханты-Мансийске, Урае, Мегионе, Белоярском и Нефтеюганске. За незаконное использование товарного знака в отношении более 10 торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные производства с изъятием контрафактной продукции, сообщает сайт прокуратуры ХМАО-Югры. Установлены факты реализации товаров при отсутствии сертификатов качества и иных сопроводительных документов, нарушение технических регламентов при распространении такой продукции. Всего по результатам проверок установлено почти 100 нарушений закона. В связи с установленными фактами бездействия должностных лиц внесены представления об устранении нарушений закона. К административной ответственности привлечены два должностных лица.