​Глава Сургутского района и глава п. Федоровкий открыли ледовый корт шайбой в новые ворота

В поселке Федоровском Сургутского района торжественно открыли хоккейный корт первым командным выходом на лед. В нем приняли участие и руководители всех уровней власти: глава Сургутского района Андрей Трубецкой и глава городского поселения Федоровский Николай Рудышин. Они дали напутствие юным спортсменам, выразив уверенность, что в этом году будет одержана еще не одна личная и командная победы. Также мероприятие собрало много гостей от молодежных организаций, соседних поселений, где еще только готовятся к установке хоккейные «коробки» (всего шесть объектов). Напомним, их на бюджетные средства закупили для нескольких особо нуждающихся в подобных спортивных объектах территорий. Также учитывалась готовность глав поселений вовремя освоить деньги, провести подготовительные работы участка.