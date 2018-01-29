 В «Артеке» и «Орленке» есть места на зимние смены 

У детей и подростков Сургутского района с февраля по декабрь 2018 года есть возможность отдохнуть в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» (Туапсинский район) и в ВДЦ «Смена» (г. Анапа), сообщается в группе «Молодежь Сургутского района». Для того чтобы получить путевку в «Артек» родителям необходимо самостоятельно в автоматизированной системе «Путевка» на сайте центра, либо на официальном сайте автономного учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр». В личном кабинете после регистрации претендент заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние три года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку. Ребенок может направляться в лагерь «Артек» не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная, тематическая или коммерческая.