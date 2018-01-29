​Охота в лесу закончилось убийством самого охотника

Пресс-служба окружного следственного комитета сообщает сегодня о подробностях трагедии, разыгравшейся накануне Нового года на охоте. «28 января 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в охотничьей избушке, расположенной в Нефтеюганском районе, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователями Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан знакомый погибшего, 1965 года рождения», – сообщает пресс-релиз ведомства.

По предварительным данным, охотники выпивали, и между ними произошла ссора, во время которой один из них ударил другого ножом, после чего выстрелил в него из ружья. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.