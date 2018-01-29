В Ханты-Мансийске близок к завершению этап Зимнего Кубка Европы по теннису среди молодежи // ФОТО

В Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска подошел к концу второй соревновательный день отборочного этапа Зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 13 лет.

Сегодня определились финалисты турнира, которые уже завтра разыграют между собой первое и второе места этапа. Стоит отметить, что, в отличие от большинства соревнований, где главное противостояние происходит в последний день, ключевым для ребят было именно сегодняшнее выступление. Ведь команды, занявшие первое и второе места на отборочном этапе, выйдут в финалы Зимнего Кубка Европы.

Каждой команде полуфинала в рамках встречи, то есть одного соревновательного дня, необходимо было провести 3 матча – 2 одиночный и 1 парный. За каждый выигранный матч команде начислялось по одному очку.

У юношей в полуфинале отношения выясняли представители Беларуси и России, а также Турция и Сербия. Обе командные встречи были выиграны всухую, со счетом 3 — 0. В первой паре победу праздновали россияне, во второй — Турция. Таким образом, в финале зрителям предстоит наблюдать российско-турецкое противостояние.

Несмотря на поражение, команда Беларуси увезет с собой из Ханты-Мансийска только теплые воспонимания. Впечатлениями о пребывании в югорской столице побелился тренер юношеской команды Алексей Никулин: «Конечно, когда узнали, что предстоит лететь в Ханты-Мансийск, немного испугались длительного перелета. Все-таки, долгая дорога изматывает спортсменов, поле нее нужно восстанавливать силы. Но, когда оказались здесь, были приятно удивлены. Организация турнира просто отличная, хороший отель, питание, корты. Зачастую и на более статусных турнирах нет таких хороших условий. С удовольствием вернусь сюда снова, а также порекомендую Ханты-Мансийск нашей национальной федерации. Сюда приехали очень сильные команды. Побеждает, разумеется, сильнейший, но борются и стараются все».

У девушек сегодня можно было наблюдать противостояние Нидерландов и России, а также Кипра и Болгарии. Как и в юношеской секции, в обеих парах финальный счет встречи оказался 3 — 0. В финал прошли команды России и Болгарии.

Утешительная встреча прошла сегодня между женскими командами Турции и Грузии, уже вышедшими из борьбы за основные призы, в ней сильнее оказались турчанки (3 — 0).

Турнир завершится завтра, 28 января. Игры стартуют в 10:00. По их окончании состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.