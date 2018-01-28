В Москве задержали координатора и руководителя штаба Навального

Координатора штаба Алексея Навального Николая Ляскина задержали в Москве. Об этом он сообщил Интерфаксу: «Меня задержали на остановке. Причину задержания пока не говорят».

Чуть ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила о задержании руководителя московского штаба оппозиционера Сергея Бойко, он подозревается в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Помимо этого были задержаны ещё пять сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Напомним, что сегодня, 28 января, по всей России проходит организованная Навальным акция «Забастовка избирателей».