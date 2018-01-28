ФБК заявили о приходе полиции в связи с сообщением о бомбе

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш заявила, что к ним в офис пришли сотрудники правоохранительных органов, взломав дверь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Youtube-канал "Навальный-Live".

По словам Ярмыш, полиция пришла по звонку о заложенной бомбе. В связи с этим в здании проводится эвакуация, добавила пресс-секретарь ФБК.

Позже появилась информация о задержании нескольких сотрудников ФБК. Ярмыш утверждает что, задержаны юристы фонда, ведущие проекта "Навальный.новости" и офис-менеджер.

Напомним, что ранее Алексей Навальный призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами.