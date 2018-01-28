СМИ: в России проходят акции протеста против участия в выборах – «забастовка избирателей»

Сегодня, 28 января, в России проходят акции протеста против участия в выборах – «забастовка избирателей». Их организатором выступил Алексей Навальный. Он заявил, что акции должны пройти в 118 городах по всей России, сообщают «Ведомости».

Навальный подчеркнул, что власти согласовали митинги в 80 процентах случаев. Отметим, что во Владивостоке акция не была согласована, однако люди все равно вышли на митинг. Также акции не согласованы в Москве и Санкт-Петербурге.

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов будут жестко пресекаться: «Мы двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Но абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов».