​ 28 января в Сургутской центральной библиотеке им. Пушкина состоится Клубное воскресенье

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает жителей, а также гостей Сургута на «Клубное воскресенье», которое состоится сегодня, 28 января, с 11: до 17:00.

11:00 – в зале языкознания и страноведения члены читательского клуба «Эсперанто» смогут познакомиться с историей создания и становлением «Российского союза эсперантистов».

11.30 – клуб «Творческая мастерская» (16+) предложит участникам создать необычные игрушки в технике грунтованный текстиль. Попасть на занятие можно, предварительно записавшись по телефону 28-56-93.

12.00 – мероприятие «Читай! Играй! Общайся!» (6+) состоится во вновь открывшемся зале детской литературы: юные читатели обсудят книги, прочитанные ими на новогодних каникулах, предложат свой вариант «Книги зимнего настроения», и, конечно же, поиграют в полюбившиеся настольные игры.

12.15 – в зале краеведения им. И.П. Захарова для детей младшего школьного возраста будет проходить мастер-класс «Куклы-обереги». Ребята освоят технику складывания хантыйской куколки из ткани.

14.00 – клуб «Book&film» предлагает посмотреть мультфильм 2016 года «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров». После просмотра состоится викторина.

15.00 – в зале страноведения и языкознания состоится заседание клуба немецкого языка «Adler und Grune Wartburg» (16+). На этот раз его участники сразятся в настольные игры (игра ведётся на немецком языке).

16.00 – разрушительное утверждение «Я себя не люблю» станет темой для обсуждения на «Психологическом лектории» (16+). Ведущий лектория – психолог Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Л.В. Перлова. Предварительная запись по телефону 28-56-93 (114.)

17.00 – традиционная встреча клуба «Страноведческая гостиная» посвящена одному из самых прекрасных уголков нашей Родины – Горному Алтаю, месту, которое многие европейские туристы сравнивают со Швейцарией.

Посетить мероприятие можно по адресу: ул. Республики, 78/1. Вход на все мероприятия бесплатный.

Дополнительная информация по телефону 28-56-93