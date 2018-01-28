Сооснователь Apple прокомментировал продажу всех своих биткойнов

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что устал от ажиотажа вокруг цен на биткоины и продал их, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Business Insider.

Он рассказал, что вложился в них, когда их цена была в районе 700$ за штуку: «Я хотел поэкспериментировать с ней».

«Когда она (цена биткойна) взлетела, я решил, что не хочу быть одним из тех людей, которые следят и следят за этим и беспокоятся о цифре. Я не хочу таких забот в своей жизни», – рассказал он и добавил, что решил продать криптовалюту когда цена на неё находилась на уровне $20 000.

Напомним, что в декабря цена за биткоин на пике достигали почти $20 000. Однако, в середине января рынок криптовалют обвалился, цена биткойна неоднократно уходила ниже $10 000.