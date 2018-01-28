Сборы спортивной драмы «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей

На сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появились данные, что спортивная драма «Движение вверх», ставшая самой кассовой картиной в истории российского кинопроката, собрала уже более 2,5 млрд рублей.

Напомним, что экшн-драма «Движение вверх» вышла в прокат 28 декабря 2017 года. Она рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене.