169 российских спортсменов зарегистрированы для участия в Олимпийских играх

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России на ОИ-2018 Станислав Поздняков рассказал, что международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Играх, сообщает «ТАСС».

В список вошли такие спортсмены, как конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», – заявил Поздняков.