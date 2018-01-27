В Югре продолжают разрабатывать интерактивную карту промышленности

Наталья Комарова провела в Излучинске Нижневартовского района рабочее совещание по формированию интерактивной карты промышленности Югры, сообщает пресс-служба региона.

Как отметила губернатор, интерактивная карта промышленности Югры — информационный ресурс, который создается для продвижения инвестиционного и промышленного потенциала округа, консолидации информации о состоянии отраслей, предпосылках для инвестиций, информирования потенциальных инвесторов о перспективных направлениях для бизнеса, наличии площадок для локализации проектов и их инфраструктурном обеспечении.

На текущий момент уже есть некоторые результаты работы. Специалисты выяснили, что на территории округа находится более 400 площадок. Уже сформированы приоритетные направления для бизнеса. Анализ количественного и качественного состава промышленных предприятий показал наличие порядка двух тысяч компаний в сфере обрабатывающего сектора экономики, 260 представителей крупного бизнеса.