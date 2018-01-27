Лучшим фильмом премии «Золотой орел» стал «Салют семь»

По результатам церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Золотой орел», лучшим фильмом стал «Салют семь» Клима Шипенко, рассказывающий о подвиге космонавтов.
Лучшая мужская роль в кино — у Евгения Миронова, сыгравшего космонавта Алексея Леонова в фильме «Время первых». А лучшая женская роль — у Ирины Горбачевой («Аритмия»).
Мини-сериал «Анна Каренина. История Вронского» забрал рекордное количество наград —«Золотых орлов» получили художники фильма и Елизавета Боярская, сыгравшую Анну Каренину.