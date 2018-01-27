Лучшим фильмом премии «Золотой орел» стал «Салют семь»

​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя