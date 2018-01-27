​За 15 лет уровень подростковой преступности в Югре снизился в четыре раза

В Югре подвели итоги работы окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба региона.

Как отмечается, за все время своей работы комиссия помогла свыше десяти тысячам подростков.

Всего в Югре работают 29 территориальных комиссий, на чью деятельность выделяется более 200 миллионов рублей. Наш округ — первый в России регион, где созданы детские общественные приемные, в которые обращаются дети и их родственники, да и просто неравнодушные граждане, рассказывающие о проблемах юных югорчан.

По сравнению с 2002 годом уровень подростковой преступности в округе снизился в четыре раза. За последние пять лет на 70 процентов сократилось количество семей, находящихся в социально опасном положении. Во многих школах открыты так называемые службы примирения, регулирующие конфликты. В Югре работает 21 центр социальной помощи семье и детям.