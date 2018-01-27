Ты мне друг? Сургутянка выручила деньгами своего приятеля и осталась без них

Очередная сургутянка стала жертвой мошенников. Девушка перевела другу 28 тысяч рублей, после того как он написал ей в соцсети с просьбой одолжить деньги на несколько дней. Позже девушка понял, что аккаунт ее приятеля был взломан, и обратилась к полицейским. Если стражам правопорядка удастся поймать мошенника, возможно ей вернут ее средства, а злоумышленника накажут.